 

В Китае менее чем за 29 часов построили 10-этажное здание. Видео

18.06.2021, 15:04, Новости дня
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Видео: BROAD Group / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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