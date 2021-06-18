В Китае менее чем за 29 часов построили 10-этажное здание. Видео
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Видео: BROAD Group / YouTube
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Видео: BROAD Group / YouTube
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