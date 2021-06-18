 

“До чего же красивая женщина”. Мейхер сделала в машине селфи по пути на репетицию

18.06.2021, 15:04, Новости дня
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“Еду на вокальную репетицию. Подготовка в оперной постановке “Кармен” занимает очень много времени и сил, но этот факт приносит истинное удовольствие, преумножает любовь к классической музыкальной культуре и и личностный рост”, – написала она.

Мейхер сообщила, что премьера оперы с ее участием запланирована на 29 июня и состоится в Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского.

“До чего же красивая женщина”, – оценили селфи фолловеры.

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Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Ушинского при Киевском университете имени Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, проработав в коллективе с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы артистка объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Мейхер замужем за российским бизнесменом, гендиректораом российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году.  У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

Мейхер также воспитывает сына Игоря (2002), которого родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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