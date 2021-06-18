Карта российских обстрелов и прослушки боевиков. В суде по MH17 закончили демонстрацию доказательств

Прокуратура Нидерландов дополнительно представила ряд доказательств вины подозреваемых боевиков – прослушки, анализ видеозаписей, данные биллингов телефонов, и тому подобное.

Подробно обсуждалась роль бывшего “министра обороны “ДНР” Игоря Гиркина, а также его заявление, что боевики якобы сбили украинский военный самолет.

Прокурор Манон Риддербекс отметила, что следствие запросило данные от Украины и России, изучило все прочие улики и показания свидетелей, и пришло к выводу, что над оккупированными районами в тот день не было ни одного военного самолета. Их не зарегистрировали радары и не видели свидетели.

Также указывается, что собранные на месте крушения обломки изучены в том числе специалистами российского “Алмаз-Антея” и среди них не обнаружено элементов, которые могли бы принадлежать другим самолетам.

Риддербекс подчеркнула: расследование не нашло никаких доказательств, что сбивали украинский военный самолет или что украинский военный самолет потерпел крушение в то же время, когда и МН17.

Репортер NOS отметил, что в деле MH17 следствие в значительной степени опирается на прослушиваемые телефонные разговоры сепаратистов. Кроме того, как выяснилось во время выступления прокуратуры, большое значение в деле имеют башни передачи – судьи знают, где были задействованные лица во время транспортировки “Бука”, запуска ракеты и ее утилизации.

Также на заседании обсуждалась роль еще одного обвиняемого, россиянина Олега Пулатова, ообщили “Ґрати”, которые ведут текстовую онлайн-трансляцию процесса.

Он утверждал, что его телефонные переговоры, записанные СБУ, содержат намеренную дезинформацию, которой он хотел ввести в заблуждение украинскую сторону – причем не только в отношении упавшего самолета, но и других тем, возникавших в разговорах, например, количестве погибших и раненых, материальном уроне.

В своем видео-допросе адвокатами 22 октября 2020 года Пулатов сказал, что вообще все перехваченные разговоры о “Буке” были сделаны для обмана.

Однако, сообщил прокурор Вард Фердинандуссе, интервью Гиркина различным изданиям, другие прослушки и сведения из открытых источников подтверждают, что в разговорах Пулатова не было никакой намеренной дезинформации.

Помимо непосредственно крушения самолета, в суде изучают обстоятельства конфликта, приведшего к катастрофе, отметили “Ґрати”.

В частности, прокуроры говорили о том, что в 2014 году российская артиллерия с российской территории обстреливала позиции украинских сил – с демонстрацией свидетельств, в том числе Нидерландской разведки и Королевского института исследований в области обороны и безопасности. Следствие составило карту обстрелов украинской территории с российской стороны.

Скриншот трансляции: graty.me

7 июня суд Гааги начал рассматривать дело о крушении самолета по существу, судьи несколько дней изучали материалы следствия. В суде рассказали, как по обломкам пришли к выводу, что самолет сбили именно из “Бука”, и отметили, что некоторые обломки ракеты были найдены в телах погибших. Идентифицированы тела 296 жертв – останки двух погибших так и не нашли, но по вещам, билетам и данным с их телефонов известно, что они были в самолете.

Следующее заседание суда назначено на 24 июня. На нем планируют обсудить ответ прокуратуры на запросы защиты.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны “ДНР” того времени Игорь Гиркин, глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четырех, кто принимает участие в процессе, хотя и не лично, а через адвокатов – Пулатов, но и он не признает свою вину.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова. Защита россиянина требовала рассмотреть альтернативные версии крушения Boeing, заново допросить экспертов и свидетелей по делу, заново исследовать все доказательства. Большинство запросов защиты Пулатова суд отклонил.

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