BMW 3-Series 2022 модельного года частично рассекретили

Опубликованы новые подробности о неанонсированной новинке BMW 3-Series 2022.

Производитель приступил к активной фазе дорожных испытаний, о чем свидетельствуют снимки, сделанные фотошпионами. Вместе с тем кузов до сих пор скрыт плотной защитной пленкой, однако некоторые особенности BMW 3-Series 2022 все же оказались рассекреченными. В частности, под капотом применили электрический агрегат. Также значится, что инженерами будет предусмотрен улучшенный мультимедийный комплекс.

Некоторые эксперты полагают, что под капотом BMW 3-Series 2022 модельного года используется та же электрическая установка на 285 л.с., которая ранее уже применялась в новом электрокаре iX3. Сроки выхода автомобиля пока не объявлены.