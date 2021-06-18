 

BMW 3-Series 2022 модельного года частично рассекретили

18.06.2021, 13:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Опубликованы новые подробности о неанонсированной новинке BMW 3-Series 2022.

Производитель приступил к активной фазе дорожных испытаний, о чем свидетельствуют снимки, сделанные фотошпионами. Вместе с тем кузов до сих пор скрыт плотной защитной пленкой, однако некоторые особенности BMW 3-Series 2022 все же оказались рассекреченными. В частности, под капотом применили электрический агрегат. Также значится, что инженерами будет предусмотрен улучшенный мультимедийный комплекс.

Некоторые эксперты полагают, что под капотом BMW 3-Series 2022 модельного года используется та же электрическая установка на 285 л.с., которая ранее уже применялась в новом электрокаре iX3. Сроки выхода автомобиля пока не объявлены.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.08 / Пенсильвания: споры вокруг специальных ящиков для почтового голосования

27.05 / В Сети представили первый рендер кроссовера Subaru Solterra

18.03 / СБУ задержала в Днепре агента “спецслужб ДНР”, который собирал разведданные о ВСУ

11.06 / Кулеба рассказал, когда состоится визит Зеленского в США

10.06 / Мэр Ровно о ромах в городе: Упакуем в автобус и вывезем в Закарпатье

03.01 / Татаров пригрозил Ермаку, что сольет нюансы по делу вагнеровцев – Романенко

22.04 / В Житомирской области задержали агента ФСБ, он фотографировал военные объекты – Офис генпрокурора

17.10 / Главы МИД стран Балтии на встрече с Тихановской заявили, что будут усиливать санкции

10.07 / В Крыму нет проблем с водой для населения

24.11 / Подруга и свидетель убийства Немцова Дурицкая: В Киеве Борис останавливался в квартире, которую купил для меня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика