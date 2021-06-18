 

Le Figaro – утечка нефтепродуктов при строительстве парка ветрогенераторов только сильнее настраивает французов против этого «экологического» проекта

18.06.2021, 13:08, Новости дня
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С судна, осуществлявшего бурильные работы для строительства морского парка ветрогенераторов в Бретани произошла утечка нефтепродуктов, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, это ещё больше настроило жителей региона против проекта. По мнению экологов и рыболовов, электростанция, призванная решить экологические проблемы, напротив, несёт угрозу для окружающей среды.


Reuters

Утечка нефтепродуктов с судна Aeolus, которое бурит скважины для строительства морской ветряной электростанции в заливе Сен-Бриё, стала причиной выброса 100 литров нефти в море на расстояние в 16 км, менее чем в 20 км от берегов Бретани, пишет Le Figaro. По словам префектуры, речь идёт о разливе гидравлического масла, которое используется для буровой системы и особенно трудно поддаётся очистке.

Тем не менее, пятно «полностью исчезло» во вторник вечером, и «риск загрязнения земли уходит», сообщила морская префектура Атлантического департамента.

Как передаёт издание, инцидент произошёл через месяц после начала работ, проводимых компанией Ailes marines на фоне трудностей с бурением грунта. Министр комплексных экологических преобразований во вторник вызвала к себе руководителей испанской энергетической группы Iberdrola, отвечающей за проект. «Я не потерплю никакой небрежности в развертывании ветровых электростанций в море», — сказала Барбара Помпили. Прокуратура Бреста начала расследование.

Это происшествие «льёт воду на мельницу» противников ветряной электростанции, отмечает газета. «Очевидно, они ошиблись в исследованиях. Почва более твёрдая, чем ожидалось, и их инструменты помялись»,  — комментирует произошедшее депутат Марк Ле фур. С его точки зрения, это «доказательство того, что их исследования недостаточны или ошибочны».

По словам издания, местные рыболовы и защитники окружающей среды опасаются экологических последствий строительства парка ветрогенераторов, который развернёт к 2023 году 62 ветряные турбины для производства возобновляемой энергии для 835 тыс. жителей. «Исследования последствий были заказаны разработчиком в выбранной им фирме и выбранным им методом. Это полное отсутствие прозрачности со стороны Ailes marines», — отмечает председатель экологической ассоциации Кэтрин Пуйоль. Чтобы построить ветряную электростанцию в самой большой охраняемой природной зоне Бретани, потребовалось 61 одно исключение из действующего законодательства, подчёркивает эксперт.

Рыболовы, со своей стороны, беспокоятся о выживании местного сокровища — морского гребешка. «В заливе Сен-Бриё сосредоточена большая колония гребешков, и наше управление этими ресурсами хвалят по всей Европе, — замечает Ален Кудрей, председатель комитета по рыболовству департамента Кот-д’Армор. — Влияние этой ветряной электростанции на биоразнообразие неизвестно. Мы не хотим, чтобы сорок лет усилий пошли прахом!»

Тем не менее президент региона Лоиг Шене-Жирар намерен довести проект до конца, принимая во внимание «работу и инвестиции, проводимые регионом в течение десяти лет». «Уход от ископаемого топлива крайне важен, и эта сеть по-настоящему важна для экономики. Для содержания парка будет создано около ста рабочих мест», — подчёркивает он. После десяти лет переговоров Ailes marines настаивает на соглашениях, заключённых с рыбаками, по которым количество ветряных турбин уменьшилось со 100 до 62, и были предусмотрены финансовые компенсации для рыбаков.

Тем временем, утечка масла вынудила Aeolus покинуть бухту. Эту небольшую битву рыболовы выиграли, заключает издание.



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