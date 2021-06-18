Глава Минэнерго рассказал, как Украина будет противостоять “Северному потоку – 2”

“Что мы будем делать? Есть несколько направлений. Во-первых, этот вопрос не закрыт. Есть пример OPAL, когда его ввели и на самом деле он работает только на 50% – это тоже опция о том, что нам надо требовать применение европейского законодательства к “Северному потоку” – это одно направление”, – сказал глава Минэнерго.

Второе направление, по словам Галущенко – “возвращение к идее консорциума по поводу газотранспортной системы, чтобы обеспечить транзит по территории Украины”.

“Потому что, извините, обещания о том, что договор будет выполняться, и их выполнение – это разные вещи”, – подчеркнул министр энергетики.

Он заверил, что Украина продолжит противостоять реализации “Северного потока – 2”, но параллельно будет рассматривать, “кого можно привлечь из партнеров для того, чтобы обеспечить функционирование отечественной системы”.

Контекст:

Как сообщали 17 июня в НАК “Нафтогаз України”, на начало месяца в среднем цены на газ в Европе достигали 25,9 евро/МВт-ч, что более $270 за тысячу кубометров. “Это обусловлено колебаниями цен на энергорынке за того, что РФ искусственно ограничивает поставки газа с целью создания давления для завершения строительства газопровода “Северный поток – 2”, – отмечали в компании.

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки “Северного потока – 2”.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая Axios написал, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что считает “Северный поток – 2” оружием России, и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

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