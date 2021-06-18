 

Kolir. Группа Onuka после трехлетней паузы выпустила новый альбом. Аудио

18.06.2021, 12:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В альбом в том числе вошла композиция Uyavy, которую Onuka записали вместе с украинским коллективом “ДахаБраха”. Альбом доступен для прослушивания на всех стриминговых платформах, включая 

“Долгожданный новый альбом состоит из 10 разноцветных треков, которые в музыкальном смысле стали симбиозом между первой, классической пластинкой Onuka и более электронным релизом Vidlik, – говорится в анонсе.

https://www.facebook.com/onuka.official/videos/1126345381196993/

Контекст:

Группа Onuka дебютировала в октябре 2013 года.Kolir – первый за последние три года альбом Onuka. На данный момент в дискографии коллектива – четыре полноценных альбома и один мини-альбом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.04 / Через 4 года могут погибнуть 99% кораллов Большого Барьерного рифа

26.06 / Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма

19.01 / Казахстан начнет вакцинацию «Спутником V» раньше срока

20.02 / Пожар произошел в гостинице в Сочи

20.09 / Toyota анонсировала новую модель Land Cruiser Prado

21.07 / Михаил Дегтярев представлен правительству Хабаровского края

09.02 / Потураев о телеканалах, связанных с Порошенко: Оставим их вариться в собственном соку

30.12 / «Газпром-Медиа Холдинг» подтвердил убыточность «Дома-2»

12.10 / Тихановская об использовании газа и спецсредств на марше пенсионеров: Акт насилия против тех, кого годами считали самым лояльным электоратом

11.03 / Импорт электроэнергии из России стал элементом умиротворения агрессора по сценарию Коломойского – Магда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика