Kolir. Группа Onuka после трехлетней паузы выпустила новый альбом. Аудио

В альбом в том числе вошла композиция Uyavy, которую Onuka записали вместе с украинским коллективом “ДахаБраха”. Альбом доступен для прослушивания на всех стриминговых платформах, включая

“Долгожданный новый альбом состоит из 10 разноцветных треков, которые в музыкальном смысле стали симбиозом между первой, классической пластинкой Onuka и более электронным релизом Vidlik, – говорится в анонсе.

https://www.facebook.com/onuka.official/videos/1126345381196993/

Контекст:

Группа Onuka дебютировала в октябре 2013 года.Kolir – первый за последние три года альбом Onuka. На данный момент в дискографии коллектива – четыре полноценных альбома и один мини-альбом.

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