 

В оккупированном Луганске произошел взрыв на газопроводе

18.06.2021, 12:12, Новости дня
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“Ночью на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание”, – говорится в сообщении.

В результате инцидента 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект временно отключили от газоснабжения.

Как отмечается, потушить пламя удалось только утром, на месте аварии работают газовщики. Причину взрыва выясняют.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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