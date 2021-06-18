В оккупированном Луганске произошел взрыв на газопроводе

“Ночью на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание”, – говорится в сообщении.

В результате инцидента 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект временно отключили от газоснабжения.

Как отмечается, потушить пламя удалось только утром, на месте аварии работают газовщики. Причину взрыва выясняют.

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