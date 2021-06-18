NTD – итальянского робота-гуманоида научат распознавать человеческие эмоции

В Италии технические специалисты и художники разрабатывают робота-гуманоида, который будет распознавать человеческие эмоции и станет компаньоном людей с разными недугами, например, аутизмом. Как передаёт NTD, наблюдая за такими параметрами, как частота голоса, тепловые изменения на коже, видимые в инфракрасном диапазоне, или частота сердечных сокращений, робот Абель сможет изучать и анализировать состояние говорящего.

Это Абель — робот-гуманоид, которого учат распознавать человеческие эмоции и быть компаньоном людей с разными недугами, например, аутизмом. Его разрабатывают учёные в Италии.

Абелю придают внешность 12-летнего мальчика. Это расширяет его диапазон общения.

Раму и голову робота создал голландский дизайнер аниматронных машин Густав Хёген.

ЛОРЕНЦО КОМИНЕЛЛИ, исследователь: Проект «Абель» — это кооперация между техническими специалистами и художниками. Биоинженеры из исследовательского центра Энрико Пьяджо в Университете Пизы, а также Густав Хёген из лондонской компании Biomimic хотят создать робота, который поможет изучать человеческие эмоции и взаимодействия людей.

Камеры, бинауральные микрофоны, ЭЭГ-шлемы и термосканеры — это инструменты, которые позволяют Абелю изучать и анализировать говорящего.

Наблюдая за такими параметрами, как частота голоса, тепловые изменения на коже, видимые в инфракрасном диапазоне, или частота сердечных сокращений, можно определить человеческие эмоции.

Абеля приводят в движение многочисленные двигатели разного размера. Более 20 находятся под искусственной кожей, обеспечивая мимику.

ЛОРЕНЦО КОМИНЕЛЛИ: Мы хотим знать, может ли машина помочь человеку сохранить здоровье не только физическое, но также умственное и эмоциональное. Это особенно важно в некоторых случаях, таких как расстройство аутистического спектра или поведенческие и социальные расстройства или даже при нейрокогнитивной дегенерации, подобной болезни Альцгеймера.

Пока робот полагается на датчики, которые необходимо помещать на пациента. В будущем разработчики хотят переместить их внутрь андроида.

Дата выхода в эфир 16 июня 2021 года.