Verge – вызов американской «Артемиде» — Москва и Пекин планируют вместе отправить космонавтов на Луну

Китай и РФ собираются отправить своих космонавтов на Луну в следующем десятилетии и уже согласовали планы по созданию Международной научной лунной станции, пишет The Verge. Как отмечает портал, проект МНЛС состоит из трёх этапов, в рамках которых предполагается отправить на Луну совместные роботизированные миссии, забросить на орбиту спутника большое количество грузов, и, наконец, приступить к штатным операциям на лунной поверхности.



Reuters

Китай и РФ собираются отправить свои первые космические экипажи на Луну в следующем десятилетии. При этом Москва и Пекин уже согласовали планы по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), которые будут включать в себя осуществление ряда роботизированных лунных миссий и разработку юридических аспектов исследования Луны. Подобные усилия во многом похожи на программу Artemis под эгидой NASA, пишет The Verge.

Официальные представители Национального космического управления Китая (CNSA) и «Роскосмоса» выступили с совместной презентацией в ходе Международной конференции по исследованию космического пространства, рассказав о своём трёхэтапном плане по созданию сети лунных баз и спутников на орбите Луны.

Между тем, первая и львиная доля второй фазы лунного проекта — это, по словам заместителя главы CNSA У Яньхуа, «всего лишь подготовительная работа», включающая в себя миссии без участия космонавтов. «В ближайшие десять лет мы по-прежнему будем уделять главное внимание беспилотным исследованиям Луны», — отметил он.

На данный момент CNSA готовится отправить космонавтов на свою новую космическую станцию на низкой орбите. Первый модуль этой станции запустили ещё в апреле. Ожидается, что первый экипаж станции в составе трёх космонавтов отправится на орбиту уже в этом месяце.

Планы РФ и Китая по созданию присутствия на Луне провоцируют гонку между этими странами и США. Работа над проектом МНЛС идёт параллельно с программой Artemis под эгидой NASA, которое планирует отправить американских астронавтов на Луну уже в 2024 году и закрепить за США долгосрочное присутствие на поверхности этого спутника Земли в следующем десятилетии. При этом NASA сотрудничает с Японией, Канадой и Европейским космическим агентством в ходе создания Лунной орбитальной платформы-шлюза, которая по идее должна стать перевалочным пунктом для космических экипажей, следующих на будущие станции на поверхности Луны.

Тем не менее Китай и РФ заявили, что МНЛС открыта для участия международных партнёров, включая NASA. Обе страны также работают над «специальной правовой базой» исследования Луны.

Работа по проекту МНЛС насчитывает три этапа. Первый этап — с 2021-го по 2025 год — предполагает не менее шести роботизированных миссий на Луне, ответственность за которые будет поровну разделена между Китаем и Россией. Цель этих изысканий — разведка будущих мест посадки на Луну и исследования. В рамках следующего этапа, — с 2026-го по 2035 год, — стороны собираются в основном сосредоточиться на строительстве и «массовых» поставках грузов, а также создании объектов на лунной орбите и поверхности. Заключительный этап должен стартовать в 2036 году, — срок, на который намечены штатные операции, такие как лунные исследования и опробование технологий на практике.

Несмотря на подобные растянутые сроки высадки на Луну администратор NASA Билл Нельсон заявил, что растущий космический потенциал Китая делает его «агрессивным» конкурентом, особенно в свете его планов по освоению Луны и недавней марсианской миссии, которая подстегнула США к разработке планов по высадке на Луну в 2024 году. В этом контексте он призвал американских законодателей пристально следить за партнёрством Пекина и Москвы.