France 24 – обязательная вакцинация разделила москвичей во мнениях

Мэр Москвы выпустил постановление, в соответствии с которым работники сферы услуг в Москве должны привить своих сотрудников. По данным France 24, таковых будет до 2 миллионов человек. Москвичи разделились во мнениях по этому вопросу.

Парикмахеры и водители такси — представители этих профессий в российской столице теперь должны сделать прививки от Covid-19. Компаниям в Москве дали месяц, чтобы как минимум 60 процентов их сотрудников получили по первой дозе вакцины, иначе им грозит штраф и временная приостановка деятельности. Москвичи по-разному относятся к этой мере.

МОСКВИЧ: В принципе это, видимо, уже неизбежная мера, потому что мы все видим рост числа заболевших. Как и все, будем исполнять закон.

МОСКВИЧКА: Я считаю, что принудительной вакцинации как любого принудительного распоряжения быть не может в отношении свободной публики в нашем государстве.

Мэр Москвы объявил об этих мерах в среду, отметив, что пандемия всё ещё идёт опасными темпами.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН, мэр Москвы: За последние дни мы видим взрывной рост диагностики ковида, около 80 процентов. И на 70 процентов увеличилось поступление тяжёлых больных в стационары Москвы.

Постоянный рост характерен для всей России. В среднем за последнюю неделю в стране было более 13 тысяч новых случаев в день.

Россия старается ускорить темпы вакцинации. Только 13 процентов населения получили хотя бы одну дозу. Судя по последним опросам, около 40 процентов россиян вряд ли будут прививаться. В качестве объяснения такого недоверия некоторые аналитики отмечают желание иметь больше информации о клинических испытаниях, а также неоднозначные сигналы от правительства по поводу пандемии в целом.

Дата выхода в эфир 17 июня 2021 года.