 

Путин наложил вето на закон об ужесточении правил цитирования для СМИ

18.06.2021, 11:24, Новости дня
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Президент Владимир Путин отклонил закон, согласно которому журналисты должны были бы нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности.

«Закон отклонен», – говорится в «карточке» закона в базе. Там указано, что документ был возвращен в Госдуму 15 июня. Совет Думы 16 июня направил текст в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, передает ТАСС.

Закон был принят Госдумой 19 мая, Совет Федерации одобрил его 2 июня. По действующему законодательству редакция, главный редактор и журналист не несут ответственности за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений, если они являются «дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, … которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение».

Принятыми же поправками в закон о СМИ, которые отклонил президент, устанавливалось, что журналисты будут освобождаться от ответственности только если главный редактор цитируемого СМИ «может быть установлен и привлечен к ответственности».



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