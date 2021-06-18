 

На Украине предложили блокировать часть мощности «Северного потока – 2»

18.06.2021, 11:24, Новости дня
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Украина продолжит бороться с «Северным потоком – 2» и считает возможным потребовать от Европы блокировать часть мощности газопровода по примеру ограничения для OPAL, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, Украина для защиты своей газотранспортной системы рассматривает несколько направлений борьбы с реализацией «Северного потока – 2». «Во-первых, надо говорить о том, что этот вопрос не закрыт. Есть пример OPAL, когда его ввели, но он на самом деле работает только на 50%. Такая опция есть, и она о том, что нам надо тоже требовать применения европейского законодательства к «Северному потоку», – предложил министр, передает ТАСС.

Кроме того, он предложил вернуться «к идее консорциума … газотранспортной системы (Украины), чтобы обеспечить транзит (газа) по территории Украины». «Мы будем и далее противостоять реализации «(Северного) потока», но надо параллельно смотреть на то, кого мы можем привлечь из партнеров, чтобы обеспечить функционирование нашей отечественной системы», – добавил он.

Галущенко вновь напомнил позицию Киева по отношению к «Северному потоку – 2», заявив, что Украина рассматривает этот проект «как оружие, а не как вопрос экономики и коммерции».

Украина продолжает выступать против запуска «Северного потока – 2». Так, глава МИД Украины заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. При этом депутат Бундестага Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал чушью предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым.

После этого президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск газопровода «Северный поток – 2».



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