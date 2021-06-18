Обнародованы фото интерьера нового седана BMW 7-Series

Опубликованы шпионские изображения салона нового седана BMW 7-Series 2023 модельного года.

В свою очередь, автомобиль пока остается засекреченным, однако по снимкам можно рассмотреть многочисленные сходства с электрокаром iX. Центральная консоль расположена несколько выше, чем у предшественника. Также следует выделить два дисплея, которые предполагают мультимедийный комплекс и цифровую приборную панель. На руле установили сенсорные кнопки для удобства переключения различных опций.

Вместе с тем на российском рынке анонсировали прием заказов на новое купе BMW 4 Gran Coupe, которое получило три модификации с разным набором опций.