 

Обнародованы фото интерьера нового седана BMW 7-Series

18.06.2021, 11:22, Новости дня
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Опубликованы шпионские изображения салона нового седана BMW 7-Series 2023 модельного года.

В свою очередь, автомобиль пока остается засекреченным, однако по снимкам можно рассмотреть многочисленные сходства с электрокаром iX. Центральная консоль расположена несколько выше, чем у предшественника. Также следует выделить два дисплея, которые предполагают мультимедийный комплекс и цифровую приборную панель. На руле установили сенсорные кнопки для удобства переключения различных опций.

Вместе с тем на российском рынке анонсировали прием заказов на новое купе  BMW 4 Gran Coupe, которое получило три модификации с разным набором опций.



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