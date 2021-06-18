Обновленный кроссовер Kia Sportage вышел в продажу

Компания Kia объявила о начале продаж нового кроссовера Kia Sportage Ace на китайском рынке.

Напомним, официальная премьера состоялась в конце прошлого года. Автомобиль имеет более современную внешность, отраженную в форме решетки радиатора и головной оптике. Также следует выделить новые бамперы, видоизмененную крышку багажника. В салоне применили виртуальную приборную панель, стильную подсветку и увеличенный дисплей мультимедийного комплекса.

Из технических особенностей следует выделить 2-литровый бензиновый двигатель на 160 л.с. Также поступит модификация с 1,5-литровым агрегатом на 200 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение роботизированной трансмиссией. Минимальная цена на Sportage Ace составит от 18,5 тысяч долларов.