 

Обновленный кроссовер Kia Sportage вышел в продажу

18.06.2021, 11:22, Новости дня
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Компания Kia объявила о начале продаж нового кроссовера Kia Sportage Ace на китайском рынке.

Напомним, официальная премьера состоялась в конце прошлого года. Автомобиль имеет более современную внешность, отраженную в форме решетки радиатора и головной оптике. Также следует выделить новые бамперы, видоизмененную крышку багажника. В салоне применили виртуальную приборную панель, стильную подсветку и увеличенный дисплей мультимедийного комплекса.

Из технических особенностей следует выделить 2-литровый бензиновый двигатель на 160 л.с. Также поступит модификация с 1,5-литровым агрегатом на 200 л.с. мощности. Автомобиль приводится  в движение роботизированной трансмиссией. Минимальная цена на Sportage Ace составит от 18,5 тысяч долларов.



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