“Лучше быть одной, чем получать удары судьбы”. Проклова назвала настоящую причину развода с третьим мужем

Она отметила, что соседи вскоре после его признания увезли свою дочь в Канаду. Других подробностей отношений ее мужа с несовершеннолетней девушкой она не назвала.

По словам артистки, после заявления Тришина они с ним прожили в браке еще 15 лет, но любви в их отношениях уже не было. Проклова призналась, что только со временем пришла к выводу: ей “лучше быть одной, чем получать удары судьбы”.

Контекст:

Проклова была замужем трижды. С первым мужем, режиссером Виталием Мелик-Карамовым она прожила около четырех лет. В этом браке у нее родилась дочь Арина (1972).

Со вторым мужем, актером Александром Дерябиным, она рассталась спустя три года после свадьбы. Детей в этом браке у нее не было.

Замуж за Тришина актриса вышла в 1984 году. У них есть общая дочь Полина (1994). Пара рассталась в 2015 году. Причины развода Проклова ранее не называла.

Проклова в 2017 году рассказала о романах с актерами Олегом Янковским, Михаем Волонтиром, Андреем Мироновым и Олегом Табаковым. Она также призналась, что сделала аборт от Янковского.

Весной 2021 года Проклова заявила, что в 15 лет стала объектом сексуальных домогательство со стороны знаменитого актера. Его имя она не назвала, но уточнила, что он уже умер, а при жизни домогался многих актрис. В сети предположили, что этим человеком мог быть российский актер Олег Табаков, которого не стало в 2018 году.

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