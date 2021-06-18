Путин получил сцену с Байденом, но не получил ничего другого – экс-координатор санкционной политики Госдепа Фрид

“Президент Байден и его команда не ожидали прорыва и не добились его. Они также не пытались соблазнить [президента] Путина какой-то сомнительной великой сделкой за счет Украины или кого-либо еще. Вместо этого Байден разъяснил Путину, каковы рамки отношений США с Россией. Это сотрудничество там, где возможно (например, стратегическая стабильность), сопротивление агрессии Путина и предупреждение его о последствиях, если до него не дойдет это сообщение, поддержка демократии и прав человека, в том числе внутри России. Ожидания Байдена относительно результатов встречи кажутся скромными. Он мало или вовсе не доверяет Путину. Украина может быть уверена, что ее американский друг не попал под путинские призрачные сферы влияния и двойную политику”, – заявил Фрид.

По его мнению, Путин ничего не получил от встречи, кроме картинки с американским президентом.

“Байден смог выразить позицию США с позиции силы после удачной недели встреч с G7, НАТО и ЕС. Путин получил сцену с Байденом, но не получил ничего другого. После недели успешных встреч в Европе встреча Байдена и Путина означает, что у России больше нет в Белом доме жилетки, в которую можно поплакаться. Это означает, что США будут защищать себя, своих друзей и союзников, а также свои ценности”, – подчеркнул собеседник.

Он полагает, что строительство газопровода “Северный поток – 2” не было темой встречи двух президентов, потому что американской администрации еще предстоит обсудить этот вопрос с европейскими странами.

“Северный поток – 2″ – плохая идея. США необходимо обсудить это с Украиной, Польшей и другими европейцами, которых это затронуло, и, конечно же, с Германией. Мы должны ожидать, что Путин будет использовать газопровод для получения стратегической выгоды. Наша задача – снизить риски”, – сказал Фрид.

По его словам, для улучшения взаимоотношений с Россией ключевым фактором на данный момент является отпор ее агрессии.

“Чтобы улучшить отношения с Россией, нам всем нужно противостоять агрессии Путина, сотрудничать там, где и если возможно, и помнить, что лучшее будущее возможно с лучшей Россией”, – резюмировал Фрид.

Контекст:

16 июня Байден в Женеве провел первую встречу с Путиным в качестве главы Белого дома. По итогам встречи оба лидера провели отдельные пресс-конференции.

Байден заявил, что обсуждал с Путиным темы прав человека, территориальную целостность и суверенитет Украины, кибербезопасность, гуманитарную ситуацию в Сирии, создание Ираном ядерного оружия, статус Арктики как мирного региона. Он передал Путину перечень из 16 критически важных структур, которые должны быть защищены от кибератак. Президент США убежден, что Путин не хочет холодной войны.

Российский лидер сказал, что страны договорились вернуть послов в столицы РФ и США. Он назвал переговоры конструктивными и заявил о “промелькнувших зарницах доверия”.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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