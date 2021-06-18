 

Илларионов: Зеленский выбрал путь Черчилля

18.06.2021, 11:14, Новости дня
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Илларионов отметил, что этой весной и летом риски широкомасштабного наступления РФ в Украину серьезно возросли, и администрация Зеленского это понимает. По мнению эксперта, украинской власти и далее следует обращать все возможное внимание на укрепление обороноспособности страны.

Он подчеркнул, что хотя Украине могут помочь и помогут другие страны: Польша, страны Балтии, Нидерланды, Канада, в какой-то степени США, “главный фронт пролегает внутри страны, главный фронт – это позиция украинцев”. 

“Зеленский сказал важнейшие слова, он повторил [бывшего премьер-министра Великобритании] Уинстона Черчилля, его знаменитой речи, которая называется “Мы будем драться на пляжах”. Речь, которая была произнесена им в британском парламенте, по-моему, в начале июня 1940 года. Черчилль сказал: “Мы будем драться на пляжах, мы будем драться на дюнах, мы будем драться на улицах, мы будем драться за каждый дом. И даже в тот момент, который, я думаю, никогда не произойдет, – если все же нам придется уступить часть острова или даже весь остров оккупации, нам придется эвакуироваться, – мы никогда не сдадимся”, – процитировал Илларионов.

Эксперт отметил, что украинский президент повторил слова “мы никогда не сдадимся” 81 год спустя.

“Зеленский выбрал путь Черчилля. Зеленский выбрал путь [Маршала Финляндии Карла Густава] Маннергейма. Зеленский выбрал путь сопротивления. Это важнейшее решение, которое принял он и никто другой. Он принял это решение, осознавая ответственность за страну и за каждый свой шаг. И за это решение”, – подчеркнул Илларионов.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

“Вероятность эскалации существует каждый день. Я считаю, что не будет полномасштабной войны. Я очень в это верю, потому что считаю, что это Третья мировая война. Уверен в этом, потому что мы не сдадимся, пойдем до конца. Россия также это понимает”, – сказал Зеленский в интервью иностранным агентствам, опубликованном Офисом президента 16 июня. 

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону в марте 2020 Илларионов говорил, что “Зеленский случайно попал на эту должность” и “наносит очень большой ущерб Украине”. Теперь эксперт изменил свое мнение, и в интервью Бацман объяснил, почему.


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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