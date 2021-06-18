В Канаде рекомендовали вторую прививку AstraZeneca заменить препаратом от Pfizer/BioNTech или Moderna

Отмечается, что такое решение было принято “на основании новых данных о потенциально лучшем иммунном ответе от смешанной схемы вакцинации и для снижения потенциального риска образования тромбов у пациентов.

В то же время люди, которые привились двумя дозами препарата AstraZeneca (Covishield), “могут быть уверены, что вакцина обеспечивает хорошую защиту от инфекции и очень хорошую защиту от тяжелых заболеваний и госпитализации”, заявили в NACI.

В комитете также отметили, что обе mRNA-вакцины (от Pfizer/BioNTech или Moderna) взаимозаменяемы.

“Лицам, которые получили первую прививку mRNA-вакциной, следует предложить тот же продукт для второй дозы. Если он недоступен или продукт, использованный для первой дозы, неизвестен, другая mRNA-вакцина считается взаимозаменяемой и должна использоваться для завершения иммунизации”, – добавили в NACI.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Канаде одобрены вакцины против коронавируса AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson (Janssen). На 17 июня в стране сделали более 30,8 млн прививок. Хотя бы одну дозу прививки получили 61,34% населения (23,3 млн), полностью вакцинировались – 8,02% (3 млн).

Департамент здравоохранения Канады подтвердил связь между вакцинацией препаратом от COVID-19 компании AstraZeneca (в том числе и Covishield, который производят в Индии) и образованием тромбов. В заявлении ведомства от 14 апреля сообщалось, что очень редкие случаи тромбоза могут быть связаны с введением вакцины.

В марте более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора ЕМА 18 марта заявил, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых этим препаратом. 7 апреля EMA внесло образование тромбов в список очень редких побочных эффектов от вакцины AstraZeneca.

По данным ЕМА, клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.

В начале июня в Канаде разрешили использовать разные COVID-вакцины при первой и второй прививках.

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