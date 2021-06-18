 

Португальский певец Сальвадор Собрал неожиданно дуэтом с Джамалой спел в Киеве хит группы “Океан Ельзи”. Видео

18.06.2021, 10:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Невероятно тепло. И дело не в погоде. Португалия пожаловала к нам”, – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

На странице группы “Океан Ельзи” также обнародована запись выступления Джамалы с Собралом, снятая с другого ракурса.

“Обійми” с португальским настроением. Просто летний вечер в Киеве, просто португалец Сальвадор Собрал просто неожиданно исполнил украинскую песню на своем концерте”, – говорится в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Океан Ельзи (@okeanelzy_official)

Контекст:

Джамала с песней “1944” представляла Украину на “Евровидении 2016” в Швеции. Она заняла первое место и стала второй украинкой певицей, победившей на этом конкурсе.

Собрал стал победителем проходившего в Киеве “Евровидения 2017”. Он исполнил композицию Amar Pelos Dois.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.07 / Гриценко о пленках Деркача: Знаю Порошенко давно и хорошо. Нет сомнений, что это его голос

28.10 / Focus – рост заражаемости заставил даже Швецию отклониться от её «особого пути»

12.02 / Citroen представит новый Citroen C5 на автосалоне в Шанхае

02.12 / Сын Михаэля Шумахера подписал контракт с командой, участвующей в автогонках “Формула-1”

20.08 / В оккупированном Крыму на заводе “Титан” произошел выброс сернистого газа

28.09 / Тысячи лондонцев вышли на протест против нового карантина

27.05 / Польша ближе – Die Welt усомнилась в необходимости геополитического партнёрства с Россией

20.02 / В Кремле указали на стремление США помогать Украине наращивать наступательный потенциал

03.03 / Бутусов: Противник издал приказ, где открытие огня разрешается по всей линии фронта и в любой момент. Минские соглашения окончательно растоптаны

07.08 / Доверенное лицо Тихановской задержали в Минске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика