Португальский певец Сальвадор Собрал неожиданно дуэтом с Джамалой спел в Киеве хит группы “Океан Ельзи”. Видео

“Невероятно тепло. И дело не в погоде. Португалия пожаловала к нам”, – написала певица.

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

На странице группы “Океан Ельзи” также обнародована запись выступления Джамалы с Собралом, снятая с другого ракурса.

“Обійми” с португальским настроением. Просто летний вечер в Киеве, просто португалец Сальвадор Собрал просто неожиданно исполнил украинскую песню на своем концерте”, – говорится в публикации.

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Публикация от Океан Ельзи (@okeanelzy_official)

Контекст:

Джамала с песней “1944” представляла Украину на “Евровидении 2016” в Швеции. Она заняла первое место и стала второй украинкой певицей, победившей на этом конкурсе.

Собрал стал победителем проходившего в Киеве “Евровидения 2017”. Он исполнил композицию Amar Pelos Dois.

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