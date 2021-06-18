Португальский певец Сальвадор Собрал неожиданно дуэтом с Джамалой спел в Киеве хит группы “Океан Ельзи”. Видео
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“Невероятно тепло. И дело не в погоде. Португалия пожаловала к нам”, – написала певица.
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На странице группы “Океан Ельзи” также обнародована запись выступления Джамалы с Собралом, снятая с другого ракурса.
“Обійми” с португальским настроением. Просто летний вечер в Киеве, просто португалец Сальвадор Собрал просто неожиданно исполнил украинскую песню на своем концерте”, – говорится в публикации.
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Контекст:
Джамала с песней “1944” представляла Украину на “Евровидении 2016” в Швеции. Она заняла первое место и стала второй украинкой певицей, победившей на этом конкурсе.
Собрал стал победителем проходившего в Киеве “Евровидения 2017”. Он исполнил композицию Amar Pelos Dois.
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