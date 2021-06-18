Прокуратура заинтересовалась облившим людей жидкостью для розжига шашлычником

Прокуратура в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) начала проверку из-за инцидента, произошедшего 9 мая, когда шашлычник из-за порыва ветра случайно облил людей жидкостью для розжига, из-за чего пострадала беременная женщина, сообщили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре сообщили, что по данному инциденту организована проверка, по ее результатам «при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», передает РИА «Новости».

Инцидент произошел 9 мая в городе Тарко-Сале, известно о нем стало в четверг из сообщения регионального интернет-издания «МК-Ямал».

По данным СМИ, во время праздничных гуляний у палатки с шашлыками мангальщик подливал в мангал жидкость для розжига, и ее ветром выплеснуло на людей. Беременная женщина, стоявшая около одного из столиков, получила серьезные ожоги, а также, как отмечает издание, потеряла ребенка.

Источник в местных правоохранительных органах уточнил, что вопрос о возбуждении уголовного дела из-за несчастного случая пока не решен.

Местные издания утверждают, что полиция проводила проверку, но процессуальное решение по ее итогам не приняла, признав произошедшее несчастным случаем.