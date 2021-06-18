Рэпер Face: У меня было два пути: либо стать кончелыгой, либо нормальным человеком

“В 2017 году, когда у меня началась широкая известность, популярность, у меня была звездная болезнь. Я себя вел довольно-таки отвратительно. [Это выражалось] в моих эмоциях, в моих повадках. В том плане, как я общался, обращался с людьми”, – сказал он.

По словам рэпера, он грубил окружающим.

“Это было даже не потому, что я был такой плохой человек, а потому что я просто не знал, как себя вести. Мне было тяжело. […] Я за последние годы сильно вырос, повзрослел. А тогда действительно еще я был юнец. Хотя это было, казалось, недавно, но уже у меня в голове и внутри меня прошло как будто много лет. Вот. Было, да, такое. И даже близкие мои как-то отмечали, что были какие-то пиковые моменты осенью 2017 года, когда я был прямо ужасен. И было два пути: либо я пойду еще хуже и стану кончелыгой каким-то, либо я стану нормальным человеком”, – объяснил Face.

Рэпер отметил, что тогда он “вырулил”.

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Контекст:

Face (настоящее имя Иван Дремин) – один из наиболее популярных российских рэп-исполнителей, часто использует в треках ненормативную лексику. В текстах из альбома “Пути неисповедимы” называл Россию “зоной”, а себя – “врагом державы”. В интервью “Русской службе ВВС” в 2018 году заявил, что Крым – “не наш”.

Face родился в 1997 году в Уфе. Окончил местный лицей №5, высшее образование не получил. По словам Дремина, он был трудным подростком, входил в местные подростковые банды, состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции.

Первую песню Face записал в 2015 году, а в 2016 году вышел трек “Гоша Рубчинский”, который принес ему известность.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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