 

“Музыка со вкусом”. Пискарева даст сольный концерт

18.06.2021, 9:18, Новости дня
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“Мои дорогие друзья! Я очень соскучилась по живому концерту и общению с публикой. Вы мой самый дорогой зритель. Мои друзья и поклонники. Вы мои критики и источник вдохновения! 25 июня мы встретимся”, – обратилась исполнительница к своей аудитории.

Пискарева отметила, что выйдет на сцену в сопровождении лучших музыкантов страны.

“Я спою полюбившиеся вам хиты и новые песни. Все будет красиво, музыкально и вкусно”, – отметила она.

Афиша предоставлена пресс-службой Татьяны Пискаревой

Мероприятие состоится на главной сцене загородного комплекса Koncha Zaspa Park (KNZS). Начало в 20.00.

Билеты можно приобрести здесь.

Контекст:

Татьяна Пискарева родилась 31 августа 1976 года в Малой Виске Кировоградской области. С 2001 года Татьяна была солисткой Образцово-показательного оркестра Вооруженных сил Украины.

19 декабря 2003 года Пискаревой присвоено звание заслуженной артистки Украины.

Певица является организатором и режиссером-постановщиком многих благотворительных и творческих мероприятий: фестиваля “Любовь – это я!”, “Песенка года”, “Птица надежды”, “Четыре сезона поэзии и красоты”, “Загадаю Николаю”, всеукраинского конкурса эстрадного вокала “Город мечты”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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