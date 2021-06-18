“Могут обвинить в превышении полномочий”. Марченко рассказал, как может повлиять на КСУ ради транша МВФ

По его словам, МВФ поднимал три вопроса для продолжения сотрудничества с Украиной: возобновление работы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), восстановление работы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), а именно – уголовная ответственность за недостоверные декларации и несвоевременную подачу, а также деятельность Высшего совета правосудия (ВСП).

“Миссия МВФ поставила главные вопросы по восстановлению. Кстати, возобновление работы НАПК и НАБУ, которые были разрушены. Чем? Решением Конституционного Суда. Каким образом я, как министр финансов, мог на это повлиять? Никаким. Я же не мог уйти с плакатом. Я могу только остановить финансирование, но в этом случае это будет незаконное решение. На следующий день меня могут обвинить в превышении своих полномочий. Поэтому Конституционный Суд принял это решение, которое было вопреки принятому обязательству предыдущих программ. Даже не в этой программе об этом говорится”, – объяснил Марченко.

Глава Минфина отметил, что МВФ “не интересует судебная, законодательная, исполнительная ветви власти” в Украине.

“Они говорят – вы видите, что у вас произошло довольно неприятное событие, но в предыдущий период эта структура (НАБУ. – “ГОРДОН”) была создана и она для нас важна, как партнера с вами. Поэтому будьте добры, восстановите это. То есть мы сейчас фактически ремонтируем те проблемы, которые были созданы Конституционным Судом в 2020 году до этого времени”, – подчеркнул Марченко.

Он считает, что Украина сможет договориться с МВФ.

“Я в это верю. Я в это верил в начале, потому что когда я стал министром финансов, то программы у нас не было. Первый транш получили, когда я был министром, выполнили ключевые требования. Сейчас есть понимание пути вперед. Это сложные переговоры и это головная боль министра финансов: как до сих пор мы живем без МВФ? Да, действительно, у нас постоянные переговоры, у нас есть понимание, как мы дальше можем двигаться. Для меня это основной сценарий, потому что это о доверии, о партнерстве. Мы, как страна, должны принять эти довольно непростые решения”, считает министр.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Марченко ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, официальный представитель Фонда Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля 2021 года сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

В феврале Марченко заявил, что Украина и МВФ подпишут новый вариант меморандума о сотрудничестве.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале выражал уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года.

Программа МВФ остается “базовым сценарием” для Украины, так как у страны нет возможности получить доходы из другого источника, говорил Марченко в конце марта. По его словам, Украине “уже некомфортно” без денег МВФ.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко говорил в начале апреля, что Киев рассчитывает на два транша от МВФ, но процесс переговоров будет длительным.

Международный валютный фонд ожидает большего прогресса от Украины на пути к предоставлению второго транша в рамках программы stand-by. Об этом 10 июня сообщил Райс.

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