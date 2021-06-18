Зеленский назначил послов в пяти странах, дипломаты будут работать по совместительству

Посол Украины в Алжире Максим Субх будет по совместительству работать послом Украины в Исламской Республике Мавритания.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назначен послом в Содружестве Багамских Островов и в Республике Тринидад и Тобаго – обе должности по совместительству.

Посол Украины в Южно-Африканской Республике Любовь Абравитова будет по совместительству послом в Мозамбике и Ботсване.

—