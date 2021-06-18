 

Зеленский назначил послов в пяти странах, дипломаты будут работать по совместительству

18.06.2021, 7:22, Новости дня
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Посол Украины в Алжире Максим Субх будет по совместительству работать послом Украины в Исламской Республике Мавритания.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назначен послом в Содружестве Багамских Островов и в Республике Тринидад и Тобаго – обе должности по совместительству.

Посол Украины в Южно-Африканской Республике Любовь Абравитова будет по совместительству послом в Мозамбике и Ботсване.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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