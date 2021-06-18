Состояние богатейшего человека мира превысило 200 млрд долларов

Состояние Бернара Арно впервые превысило 200 млрд долларов, он возглавляет список богатейших миллиардеров мира и является владельцем Louis Vuitton и Dior, Арно стал вторым человеком, чье состояние преодолело эту отметку, об этом свидетельствуют данный рейтинга Forbes Real-Time.

К 20.00 мск Арно занимал в глобальном рейтинге Forbes первое место с состоянием 200,4 млрд долларов, информирует Forbes. На втором месте оказался основатель Amazon Джефф Безос (199,5 млрд долларов), на третьей – основатель Tesla и SpaceX Илон Маск F (154,3 млрд долларов).

Уточняется, что прежде Безос был единственный человеком, чье состояние превышало отметку в 200 млрд долларов. Это происходило в августе и октябре 2020 года, а также в апреле 2021 года. Арно стал первым в списке богатейших людей в мире в мае, до этого он возглавлял рейтинг несколько минут в декабре 2019 года. В январе 2021 года список также ненадолго возглавил Маск.