Норвегия испугалась «российской милитаризации» Арктики

Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде рассказала о «наихудшем сценарии», который возможен при «российской милитаризации» Арктики.

Она призвала «осознавать возросшую активность России» в регионе и «то, какое стратегическое значение имеют последние развития событий» как для Норвегии, так и для НАТО. В частности, речь идет о «новых российских военных объектах на Кольском полуострове».

Как сообщила Серейде, «российская милитаризация в регионе может при наихудшем сценарии отрезать» силы НАТО от подкреплений из США. По словам министра, «это стратегический вызов не только для Норвегии, но и для НАТО», передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

Напомним, президент РФ Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом объяснил, что опасения из-за якобы милитаризации Арктики не имеют под собой никаких оснований, так как российская сторона лишь «восстанавливает утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру», причем не только военную.