Голосование на выборах президента началось в Иране

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18.06.2021, 6:34, Новости дня
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В Иране открылись избирательные участки, в стране проходит голосование на выборах президента, сообщают информационные агентства.

За пост президента борются секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, глава Верховного суда Эбрахим Раиси, замглавы парламента Амир Хосейн Казизаде Хашеми и экс-руководитель ЦБ Абдольнасер Хеммати.

Работает около 66,8 тыс. избирательных участков в самом Иране, голосование также проводится еще в 133 странах мира. Проголосовать могут 52 млн 310 тыс. человек, передает ТАСС.



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