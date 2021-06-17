 

Байден признался, что читает почти все про Путина

17.06.2021, 3:35, Новости дня
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Президент США Джо Байден после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве заявил, что прочитал многое, что писал Путин, и несколько биографий о нем.

«Я ему сказал, что прочитал почти все, что он написал, речи, с которыми он выступал, я также прочитал пару хороших биографий», – цитирует слова Байдена РИА «Новости».

Ранее Байден заявил, что по итогам его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным появились подлинные перспективы для улучшения отношений РФ и Соединенных Штатов. В свою очередь Путин заявил, что переговоры с Байденом прошли хорошо. Российский лидер охарактеризовал своего американского коллегу как опытного политика и конструктивного собеседника.

Кроме того, лидеры РФ и США договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

Вечером в Женеве завершилась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Переговоры российского и американского лидера прошли в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.



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