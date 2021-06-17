 

Косачев назвал встречу лидеров РФ и США результативной

17.06.2021, 3:35, Новости дня
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Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена можно считать результативными, достигнуты договоренности о консультациях по стратегической безопасности, кибербезопасности, возвращении глав дипмиссий.

«Встреча состоялась», – цитирует слова Косачева РИА «Новости».

Он напомнил, что накануне было много мрачных прогнозов, что полноценного разговора не получится, либо будет обмен претензиями.

По его словам, то, что сейчас звучит в качестве конкретных результатов (возвращение послов, консультации по стратегической безопасности, кибербезопасности), достаточно, чтобы считать эту встречу результативной.

Переговоры российского и американского лидера прошла в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.



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