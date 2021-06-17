Байден сообщил, что заявил Путину о непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины

“Я сообщил о непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы согласились, что будем работать при помощи дипломатических методов над Минскими соглашениями”, – сказал президент США.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин встретились 16 июня 2021 года в Женеве. По итогам они провели отдельные пресс-конференции.

Байден заявил, что обсуждал с Путиным темы прав человека, территориальную целостность Украины, кибербезопасность, гуманитарную ситуацию в Сирии, создание Ираном ядерного оружия, статус Арктики как мирного региона. Он передал Путину перечень из 16 критически важных структур, которые должны быть защищены от кибератак. Президент США убежден, что Путин не хочет холодной войны.

Российский лидер сказал, что страны договорились вернуть послов в столицы РФ и США. Он назвал переговоры конструктивными и заявил о “промелькнувших зарницах доверия”. В то же время президент РФ отрицает причастность России к атаке на американский топливопровод.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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