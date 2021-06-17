 

В Донецкой области женщина пыталась выдать своего ребенка за чужого, чтобы его отдать – полиция

17.06.2021, 1:26, Новости дня
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В полицию поступило сообщение, что 25-летняя женщина нашла новорожденного ребенка.

“С ее слов стало известно, что она собирала черешню неподалеку и услышала детский плач, а подойдя ближе, увидела завернутого в тряпки младенца с пуповиной. Женщина рассказала, что забрала ребенка домой и накормила, а потом вызвала скорую помощь”, – сообщили в пресс-службе. 

Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 135 Уголовного кодекса (оставление в опасности матерью своего ребенка). 

“Оперативники начали розыск матери мальчика и в результате проведенных мероприятий установили, что ею является заявительница. Женщина сначала пыталась выдать своего ребенка за чужого и запутать полицию, однако перед предоставленными доказательствами призналась. Женщина объяснила, что родила ребенка 14 июня у себя дома и заботилась о мальчике. Но поняла, что из-за трудной ситуации не может ухаживать за ребенком, поскольку уже самостоятельно воспитывает двух детей. Намерений оставлять ребенка в опасности она не имела, поэтому предоставила заведомо ложную информацию, что обнаружила младенца в заброшенном доме. Ребенок все время находился под ее присмотром”, – сообщили в пресс-службе.

В полиции отметили, что после проведения следственных действий и судебно-медицинской экспертизы “будет принято процессуальное решение”.

ВИДЕОВидео: Поліція Донецької області / Facebook


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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