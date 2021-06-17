“С точки зрения Украины, это оскорбление”. Посол Мельник отказался от участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины нападения Германии на СССР

В мероприятии, которое называют главным по случаю годовщины, примет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Выставка должна открыться 18 июня в музее “Берлин-Карлсхорст”, который до воссоединения Германии назывался “Музеем капитуляции”.

По информации журналистов, Мельник в резкой форме ответил отказом на приглашение принять участие в церемонии открытия выставки. В письме на имя директора музея Йорга Морре он выразил возмущение тем, что мероприятие с участием Штайнмайера пройдет в германо-российской музее.

“С точки зрения Украины, это оскорбление. Такой равнодушный подход служит еще одним подтверждением отсутствия понимания чувств и душевного состояния украинцев, которых не замечают в качестве нации, понесшей одну из самых больших жертв”, – заявил посол Украины.

Он также отметил в письме, что название музея “германо-российский” “вводит в заблуждение”, так как его главная экспозиция посвящена войне против Советского Союза.

В комментарии DW Морре выразил сожаление по поводу решения Мельника.

“После аннексии Крыма и начала фактического состояния войны между Украиной и Россией посол Украины перестал приходить на наши мероприятия”, – сказал директор музея.

Журналисты отметили, что музей, который принято называть германо-российским, такое название указано на сайте учреждения, в музейном реестре ФРГ указан как музей “Берлин-Карлсхорст”.

По информации DW, после 1991 года концепцию постоянной экспозиции музея разрабатывала германо-российская экспертная комиссия, но в 1997 году к работе присоединилась Украина в лице тогдашнего киевского “Музея Великой Отечественной войны”.

Контекст:

Музей “Берлин-Карлсхорст” расположен в районе Карлсхорст столицы ФРГ. С 1945 по 1949 год в здании находилась штаб-квартира Советской военной администрации в Германии. В 1967 году в нем был открыт “Исторический мемориал – Музей советских вооруженных сил в Германии”, его в 1986 году переименовали в “Музей безоговорочной капитуляции фашистской Германии в Великой Отечественной войне”, заведение просуществовало до 1994 года. В 1995 году был открыт Германо-российский музей Берлин-Карлсхорст, сообщил сайт музея.

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