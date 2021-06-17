 

CNN – Путин назвал диалог с Байденом открытым и откровенным, но не уступил ни дюйма ни по одной из проблем

17.06.2021, 1:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В переговорах с Джо Байденом Владимир Путин не уступил ни дюйма ни по одному из вопросов, отмечает ведущий международный корреспондент CNN Кларисса Уорд. При этом журналистку удивил в целом оптимистичный настрой российского лидера, назвавшего диалог с американским коллегой открытым и откровенным.

КЛАРИССА УОРД, ведущий международный корреспондент CNN: Послушайте, он (Путин — прим. ИноТВ) не уступил ни дюйма ни по одному из щепетильных, острых вопросов. Неоднократно упоминалась Украина. Он говорил: послушайте, здесь можно говорить только об одном — Минские соглашения, Минские соглашения и ещё раз Минские соглашения.  Любому, кто пристально наблюдает за этим конфликтом, известно, что Минские соглашения сложно устроены. Они предусматривают решение вопроса об автономии и выборах. Он не позволял втянуть себя в обсуждение какой-либо специфики.

ВОЛЬФ БЛИТЦЕР, ведущий CNN: Он не уступил ни в чём.

КЛАРИССА УОРД: Он не уступил ни дюйма ни по одному из этих вопросов, но, откровенно говоря, никто из нас этого от него и не ждал. Меня удивил его в целом оптимистичный тон, когда он вошёл без какого-либо заготовленного заявления. Будто говорил: «Мне всё равно, я отвечу на все ваши вопросы». И услышать от него, что это было конструктивно, что он говорил с Байденом на одном языке — мне показалось это интересным. Он сказал, что встреча была продуктивной и он надеется, что, возможно, это может стать началом следующих шагов в правильном направлении с целью вернуть отношения в нормальное русло. Многие из нас немного забеспокоились, когда встреча завершилась раньше намеченного, и разумеется, мы всё ещё ждём интерпретации событий со стороны Байдена. Но я могу сказать, что тон показался мне более позитивным, чем я ожидала. Хотя очевидно, Путин стоял на своём в вопросах, которые он рассматривает, как…

ВОЛЬФ БЛИТЦЕР: Да, он сказал, что разговор был открытым и откровенным. «Там есть о чем говорить, завалов накопилось очень много. Как мне показалось, обе стороны… настроены на то, чтобы искать решение», — заявил он.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир: 16 июня 2021 года.

 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.05 / В мире: Газовые интересы РФ в Европе обеспечит газопровод в Азии

25.08 / Смартфоны ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro выйдут с разными чипами

17.05 / Стало известно о неуклюжих попытках Гейтса приглашать подчиненных на свидания

27.06 / В Конгрессе США предложили выделить на «сдерживание» РФ 3,8 млрд долларов

19.10 / ЕК предложила ввести режим санкций за нарушения прав человека

13.11 / В Великобитании зафиксировали рекордное суточное число случаев COVID-19

08.06 / Против выкинувшей трехлетнюю дочь с балкона жительницы Самары возбуждено дело

27.10 / Политтехнолог Шкляров покинул Беларусь

30.09 / В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

21.02 / Пушков обвинил WhatsApp в создании «Большого Брата»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика