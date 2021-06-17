 

Die Welt – 49 немецких полицейских уличили в экстремизме

17.06.2021, 1:24, Новости дня
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В скандале, связанном с правым экстремизмом в немецкой полиции, оказались замешаны 49 действующих и 7 бывших сотрудников полиции Гессена, пишет Die Welt. Они состояли в чатах, где, помимо прочего, обменивались картинками с изображением свастик и Адольфа Гитлера.


Reuters

Ещё целая группа немецких полицейских из Гессена оказалась причастна к недавнему скандалу с правоэкстремистскими чатами, пишет Die Welt. Согласно данным гессенского МВД, всего в таких чатах состояло 49 действующих сотрудников местной полиции и 7 бывших. Большая их часть служила в отрядах особого назначения.

Издание напоминает, что несколько дней назад министр внутренних дел Гессена Петер Бойт распустил франкфуртское подразделение полиции особого назначения за экстремизм. Сообщается, что, помимо прочего, эти сотрудники обменивались в чатах изображениями свастик и Адольфа Гитлера. Кроме того, в ходе обысков штаб-квартиры франкфуртской полиции особого назначения были найдены предметы экстремистского толка.

По словам Бойта, создание нового подразделения франкфуртской полиции особого назначения не растянется на годы, но осуществить такую задачу в сжатые сроки также невозможно. При этом министр заверил, что безопасность граждан не пострадает — недостающие силы будут компенсированы либо за счёт подразделений из других гессенских городов, либо за счёт подразделений из других регионов Германии. 



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