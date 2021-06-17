 

Байден заявил о работе с Россией над соглашением в сфере контроля над вооружениями

17.06.2021, 1:12, Новости дня
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Президент США Джо Байден заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями.

«У нас есть соглашение работать над крупным соглашением в области контроля над вооружениями», – сказал Байден перед отлетом из Женевы, где он проводил саммит с Путиным, передает РИА «Новости».

Президент США подчеркнул, что странам необходимо работать вместе над механизмом, который поможет контролировать новые системы вооружений, которые сокращают время реагирования.

«Я рад, что сегодня мы согласились запустить диалог стратегической стабильности. Дипломатическое выражение того, что наши военные эксперты и дипломаты вместе будут работать в механизме, который может привести к контролю над новым и опасным вооружением, которое появляются сейчас, сокращает время реагирования. Это повышает риск случайной войны», – сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского государства.

Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.

В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Переговоры российского и американского лидера прошли в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.



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