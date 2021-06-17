“Возобновление партнерства – в отдаленной перспективе”. Еврокомиссия представила рекомендации относительно отношений ЕС с Россией
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Доклад станет основанием для стратегической дискуссии об отношениях с Россией на саммите ЕС, который состоится 24–25 июня, отметила DW.
“История, география и люди связывают ЕС и Россию. Состояние наших отношений непростое. Мы должны определить проблемы и воспользоваться возможностями. Осознанный выбор и агрессивные действия российского правительства в последние годы создали негативную спираль”, – заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, в отношениях с Россией Евросоюз должен “продолжать действовать в единстве и последовательно, защищая наши фундаментальные ценности и интересы”.
“В нынешних обстоятельствах возобновление партнерства между Европейским союзом и Россией, позволяющее наладить более тесное сотрудничество, кажется далекой перспективой”, – сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он отметил, что цель ЕС – изучение путей, которые могли бы помочь выйти на “более предсказуемые и стабильные отношения”.
“ЕС будет одновременно сопротивляться, сдерживать и взаимодействовать с Россией, основываясь на сильном общем понимании целей России и подходе, основанном на принципиальном прагматизме”, – сказал Боррель.
В докладе предложили пять принципов, которыми будет руководствоваться ЕС в отношениях с Россией:
полное выполнение Минских договоренностей;
укрепление отношений с восточными партнерами ЕС и другими соседями;
повышение устойчивости ЕС;
выборочное взаимодействие с Россией по вопросам, интересующим ЕС;
контакты между людьми и поддержка гражданского общества в России.
ЕС будет продолжать выступать против нарушений прав человека в РФ и выступать в защиту демократических ценностей.
Контекст:
Отношения Евросоюза и России в этом году обострились в связи с дипломатическими скандалами, связанными с выявлением в странах ЕС (в первую очередь в Чехии) шпионских сетей российских спецслужб, а также из-за заключения в РФ оппозиционера Алексея Навального и продолжающейся агрессии Москвы против Украины.
Ряд санкций против РФ Евросоюз применил в сотрудничестве с США и другими странами.
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