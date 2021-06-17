 

В Киеве из-за пьяного пешехода велосипедист погиб под колесами грузовика – полиция

17.06.2021, 0:28, Новости дня
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Авария произошла в Святошинском районе Киева.

“Правоохранители предварительно выяснили, что прохожий в состоянии алкогольного опьянения изменил траекторию движения по тротуару и в этот момент столкнулся с велосипедистом, который двигался навстречу. В результате падения велосипедист 1993 года рождения попал под колеса крупногабаритного транспортного средства и погиб на месте”, – сообщили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 291 Уголовного кодекса (нарушение действующих на транспорте правил). Пешехода 1973 года рождения задержали. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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