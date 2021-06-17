Навальная ответила Путину на слова о “сознательном отъезде за границу” – опубликовала фото мужа в коме

“Сохранила на память фотографию, как Алексей, сознательно игнорируя требование отмечаться в инспекции, “выехал за границу на лечение”, – написала Навальная.

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Так она прокомментировала слова президента России Владимира Путина на пресс-конференции по итогам его встречи с президентом США Джо Байденом о том, что Навальный “сознательно игнорируя требование закона, выехал за границу на лечение”.

Путин также заявил, что Навальный сознательно вернулся в Россию, “чтобы быть задержанным”.

Байден перед встречей с Путиным что возможная смерть Навального в тюрьме ухудшит отношения России и США. “Я четко дал ему понять, что последствия этого будут разрушительными для России”, – подчеркнул он также на пресс-конференции по итогам встречи.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

Байден и Путин провели первую встречу с момента вступления Байдена в должность президента 16 июня в Женеве.

Перед встречей 15 июня в Женеве прошел митинг сторонников Навального, которые требовали освободить его из колонии. Также в городе в день приезда Путина установили три билборда с вопросами об отравлении Навального.

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