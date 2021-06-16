Байден отреагировал на заявление Путина о “зарницах доверия”

На вопрос журналиста о том, может ли Байден доверять Путину, президент США сказал: “Дело не в доверии. Дело в наших интересах и верификации наших интересов. Практически со всеми, с кем я вел переговоры, мы говорили об интересах Америки. Я не говорил: “Я вам доверяю – и никаких проблем”. Доверяй, но проверяй. Мы скоро узнаем”, – заявил Байден.

У него также спросили, как президент РФ отреагировал на высказывание о том, что Путин является убийцей.

“Он удовлетворен ответом. Я не буду вдаваться в подробности”, – сказал президент США.

Глава Кремля после встречи с Байденом заявил, что во время их встречи “не было никакой враждебности”. На вопрос Euronews, удалось ли им с Байденом выйти на “новый уровень взаимопонимания и – главное – доверия”, Путин процитировал российского писателя Льва Толстого: “Лев Толстой как-то сказал: “В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими. Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули”.

Контекст:

Байден и Путин встретились 16 июня в Женеве на вилле XVIII века, огороженной баррикадами и колючей проволокой. В Белом доме заявляли, что саммит Байдена и Путина – не подарок России и что президент США не намерен идти на уступки главе Кремля. Путин отметил, что не ожидает “ничего прорывного” от встречи с Байденом.

В Кремле сообщали, что Путин и Байден во время встречи обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, “включая борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов”.

Комментируя встречу с президентом РФ, в Белом доме заявляли, что Байдену важно сесть с Путиным “лицом к лицу”, чтобы “четко определить, каковы наши позиции, чтобы понять, каковы его позиции”, а также “попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса”.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказывала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси.

Байден предложил Путину встретиться на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед США и Россией” во время телефонного разговора 13 апреля на фоне эскалации ситуации на Донбассе. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

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