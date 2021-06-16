“В ядерной войне не может быть победителей”. Путин и Байден выпустили совместное заявление

В заявлении подчеркивается, что даже в периоды напряженности Россия и США способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.

Недавнее продление Договора о сокращении ядерного вооружения является, по мнению президентов, свидетельством их приверженности контролю над ядерными вооружениями.

“Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана”, – говорится в заявлении.

Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который, согласно российской версии документа, будет “предметным и энергичным”, а американской – “осознанным и надежным”.

Контекст:

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять.

В феврале 2021 года США и Россия продлили Договор о сокращении ядерного вооружения на пять лет.

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