Эксперт: Эрдоган пытается усилить свое влияние в Закавказье

Соглашение, подписанное Турцией и Азербайджаном в карабахском городе Шуша, можно рассматривать как попытку усиления влияния Эрдогана в этом регионе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

«Любое из ключевых решений, принятых Эрдоганом и Алиевым в Шуше, можно трактовать в пользу этой гипотезы. Хотя на практике, конечно, увеличатся масштабы и турецкого, и российского вовлечения в дела Южного Кавказа» – заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его мнению, Москва и Анкара будут активнее сотрудничать на этом направлении.

«В Закавказье Эрдоган, очевидно, пытается расширить зону своего влияния, это можно считать аксиомой. Правда, у лидера Турции не все получается в этом направлении, в частности в отношениях с Грузией, и, тем более, с Арменией, – отмечает эксперт – На данный момент, усиление позиции выражается только в укреплении военного союза с Азербайджаном».

По мнению политолога, подписание соглашений подразумевает создание в будущем полноценного военного союза между Турцией и Азербайджаном: «Пока союза нет, но страны уже на полпути к этому». При этом он не считает, что заявление Эрдогана о совместном с Азербайджаном восстановлении Карабаха говорит о начале экономической интеграции двух стран.

«Это заявление носит в большей степени политический характер: обе страны хотят представить свои отношения как союзнические. А между союзничеством и экономической интеграцией есть все-таки большая разница», – отметил Ткаченко. При этом, по его словам, в ближайшем будущем стоит ожидать новых инициатив Эрдогана в этом регионе: «Он видит себя лидером всего тюркского мира, поэтому его действия носят трансграничный характер. В ближайшем будущем возможны заявления президента Турции по поводу Ирана и других государств».

Напомним, что 15 июня президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев подписали в Шуше декларацию о союзнических отношениях стран. В ней, по словам главы Азербайджана, отражены вопросы партнерства двух стран на международном уровне, взаимодействие в сфере экономики, торговли и культуры. Однако Алиев особо выделил два главных пункта данного документа: это сотрудничество Баку и Анкары в сфере оборонной промышленности и взаимная военная помощь.