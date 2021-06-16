 

Путин: Навальный сознательно шел на то, чтобы быть задержанным

16.06.2021, 19:38, Новости дня
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Путин в ответе на вопрос о Навальном не назвал его по имени.

“Человек этот знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания. Сознательно – хочу это подчеркнуть – игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение. Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требование закона, его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел”, – сказал Путин.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

Байден и Путин провели первую встречу с момента вступления Байдена в должность президента 16 июня в Женеве. 

Перед встречей 15 июня в Женеве прошел митинг сторонников Навального, которые требовали освободить его из колонии. Также в городе в день приезда Путина установили три билборда с вопросами об отравлении Навального.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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