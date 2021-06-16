Эксперты предупреждают пользователей о вредоносных PDF

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16.06.2021, 16:52, Новости дня
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Специалисты компании Microsoft Security Intelligence, занятой в сфере кибербезопасности, предупреждают пользователей о том, что Интернет сейчас наводнен десятками тысяч вредоносных PDF-файлов.

По словам экспертов, распространением этого опасного контента стал печально известный SolarMarker. Речь идет о десятках тысяч файлов, которые обнаруживаются в поисковых системах при самых разных запросах, говорят специалисты.

Пользователям советуют проявлять максимальное внимание и осторожность при работе в Интернете. Пройдет еще некоторое время, пока специалисты по кибербезопасности смогут обезвредить распространителей вредоносного контента, целью которого, как обычно, стала кража личных данных и денег.



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