За нарисованный маркером автопортрет Курта Кобейна заплатили свыше $281 тыс.

Музыкант изобразил себя на рисунке играющим на гитаре. Внизу слева он написал: “Курт Кобейн рок-звезда”, а вверху справа добавил: “Я не умею играть, и мне плевать”.

Таблоид People отмечает, что рисунок Койбен выполнил в Сингапуре, где находился с концертным туром в поддержку альбома Nevermind. Артист подарил рисунок фотографу Жаку Чонгу, который работал с коллективом.

SOLD for * 281,250! A self-portrait caricature by Kurt Cobain playing the guitar, signed on the left of the drawing “Kurdt Kobain Rock Star” and handwritten on the right “I don’t know how to play and I don’t give a hoot!” Sold now in our Music Icons at https://t.co/TiME89uOXn! pic.twitter.com/jvfHVeyXdQ

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) June 12, 2021

Контекст:

Кобейна нашли мертвым в своем доме в Сиэтле 8 апреля 1994 года. Тогда следствие решило, что музыкант ввел себе смертельную дозу героина, а затем выстрелил в голову из ружья. Версия убийства также рассматривалась следователями, но не получила развития.

Автопортрет – не единственная вещь, принадлежащая Кобейну, которая впоследствии была продана на аукционе. Ранее поклонники приобрели его кардиган,

