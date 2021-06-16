 

Приняты законы об уголовной и административной ответственности за участие в нежелательных НПО

16.06.2021, 16:30, Новости дня
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Госдума приняла в третьем и окончательном чтении введение уголовной ответственности за организацию и участие в деятельности иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательными в России.

Изменения вносятся в статью 284.1 Уголовного кодекса России, сообщила комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне в своем Telegram-канале.

Также вводятся изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, они предполагают введение административной ответственности за участие в деятельности нежелательной НПО, в том числе за рубежом.

«Принятые сегодня законы – это предупреждение тем профессиональным провокаторам, которые за деньги нежелательных организаций сеют панику, дискредитируют работу по борьбе с коронавирусом, провоцируют беспорядки на улицах наших городов, втягивают в это детей, готовят провокации на выборах, вербуют и обучают новых лоббистов интересов недружественных стран», – сказал глава комиссии Василий Пискарев.

Законопроекты разработаны по инициативе комиссии.



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