 

Новак: Правительство намерено строго следить за ростом цен на АЗС в РФ

16.06.2021, 16:30, Новости дня
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Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в правительстве следят, чтобы цены на АЗС не росли выше инфляции даже в условиях резкого роста цены нефти в мире и слабого рубля.

«Мы очень строго следим, чтобы цены на автозаправках росли не выше уровня инфляции. Действительно, такие факторы как рост цен на нефть, который уже выше уровня начала 2019 года, а также достаточно слабый курс рубля – это влияет очень серьезно», – цитирует его ТАСС.

По его словам, на цены также оказывает давление высокая стоимость топлива за рубежом.

«Правительством были предприняты меры, касающиеся корректировки демпферного механизма дополнительного. Он, на наш взгляд, работает», – подчеркнул вице-премьер. Новак заверил, что Кабмин сделает все возможное, чтобы рынок реализации топлива и переработки оставался рентабельным.

Также он рассказал, что Минэнерго РФ поручено рассмотреть целесообразность соглашений с нефтяниками по удержанию цен на топливо для внутреннего рынка.

«Минэнерго РФ дано поручение рассмотреть вопрос о необходимости и целесообразности подписания соглашений с компаниями по аналогии с 2018 годом. В течение короткого времени, одной-двух недель, будет дополнительно изучена ситуация и будут подготовлены соответствующие предложения», – цитирует его РИА «Новости».

Он также уточнил, что у правительства есть и инструмент ввода временного запрета экспорта бензина из России, но пока, по его словам, необходимости в этом нет.

Ранее в Минэнерго допускали запрет на экспорт бензина. До этого сообщалось, что российское правительство усовершенствует механизмы биржевых торгов бензином и дизелем, чтобы не допускать резких скачков цен на моторное топливо.

Минэнерго предложило запретить экспорт бензина, чтобы избежать топливного кризиса. Ведомство переживает, что РФ может столкнуться с дефицитом топлива и всплеском цен на него, а это ударит абсолютно по всей экономике страны.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем порождены опасения Минэнерго и помогут ли новые методы.



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