Представители Google назвали 6 новых функций для Android

Операционная система Android для мобильных устройств не перестает обновляться и совершенствоваться, напомнили в компании Google. Начиная с этого лета, разработчики планируют ввести в программное обеспечение не менее шести новых функций, о которых рассказали во время специальной презентации.

В первую очередь, речь идет о попытке ограничить возможность появления новых уязвимостей, а также об усилении безопасности, говорят специалисты.

Также речь идет о так называемой внешней безопасности, не касающейся надежности работы самого устройства. Например, недавно в Google анонсировали появление сервиса прогнозирования землетрясений, который уже внедряется на территории стран с высокой сейсмической активности.