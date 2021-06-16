 

Представители Google назвали 6 новых функций для Android

16.06.2021, 15:54, Новости дня
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Операционная система Android для мобильных устройств не перестает обновляться и совершенствоваться, напомнили в компании Google. Начиная с этого лета, разработчики планируют ввести в программное обеспечение не менее шести новых функций, о которых рассказали во время специальной презентации.

В первую очередь, речь идет о попытке ограничить возможность появления новых уязвимостей, а также об усилении безопасности, говорят специалисты.

Также речь идет о так называемой внешней безопасности, не касающейся надежности работы самого устройства. Например, недавно в Google анонсировали появление сервиса прогнозирования землетрясений, который уже внедряется на территории стран с высокой сейсмической активности.  



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