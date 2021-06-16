На рынке появился дешевый кнопочный телефон c функциями Wi-Fi роутера

Стоимость новой модели кнопочного смартфона, выпущенного в компании itel Mobile, составит всего-то 32 американских доллара. Однако именно это устройство может служить не только для звонков и отправки СМС-сообщений, но и в качестве нормального Wi-Fi роутера.

Название этого аппарата – Itel Magic 2 4G. Из маркировки должно быть понятно, что гаджет поддерживает формат связи LTE, очень популярный сейчас в мире.

Особенностью аппарата является наличие в нем специального модуля для Wi-Fi. Мощности кнопочного смартфона хватает, чтобы одновременно подключить к беспроводной раздаче данных до восьми других электронных устройств. Увы, скорость LTE относительно невысока, так что трафик все же придется делить.