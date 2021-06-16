 

В Эстонии с 17 июня начнут вакцинировать от COVID-19 подростков

16.06.2021, 15:46, Новости дня
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Родители или опекуны детей могут бронировать время, начиная с четверга. По словам Зеера, было бы хорошо, если бы родители или опекуны пошли на вакцинацию с детьми. 

Сир отметил, что отдельные центры для вакцинации подростков в стране создаваться не будут.  

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация началась в мире в конце 2020 года.

В Эстонии, по данным агентства Bloomberg, сделали 837,7 тыс. прививок от коронавируса, полностью вакцинировано 26,4% населения.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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