В Эстонии с 17 июня начнут вакцинировать от COVID-19 подростков

Родители или опекуны детей могут бронировать время, начиная с четверга. По словам Зеера, было бы хорошо, если бы родители или опекуны пошли на вакцинацию с детьми.

Сир отметил, что отдельные центры для вакцинации подростков в стране создаваться не будут.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация началась в мире в конце 2020 года.

В Эстонии, по данным агентства Bloomberg, сделали 837,7 тыс. прививок от коронавируса, полностью вакцинировано 26,4% населения.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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